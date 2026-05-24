Milan, Allegri: "Nel girone di ritorno abbiamo meritato questo risultato"

vedi letture

Le parole dell'allenatore rossonero al termine della gara con il Cagliari, che ha sancito la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

"Il risultato non lo puoi cambiare, nel girone di ritorno abbiamo meritato questo risultato. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, abbiamo fatto tutto il possibile per andare in Champions": così Massimiliano Allegri ha esordito a DAZN dopo la sconfitta con il Cagliari, che ha decretato la mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League.

Il Milan, infatti, giocherà in Europa League insieme alla Juventus. Proseguendo, l'allenatore ha parlato delle sue sensazioni e della sua posizione dopo il risultato dell'ultima gara di campionato: "Sono dispiaciuto e arrabbiato perché siamo rimasti fuori dalla Champions, dopo la vittoria col Genoa nessuno si sarebbe aspettato una partita del genere. Bisogna accettarlo anche se è un risultato amaro, ma va valutata tutta l'annata. Ripeto che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Quando fai delle valutazioni a fine anno di un'annata, è normale che il risultato fa pendere le valutazioni da una parte o dall'altra. Bisogna essere molto lucidi nelle valutazioni".

SULLA GARA COL CAGLIARI - Concentrandosi in particolare sulla partita contro il Cagliari, Allegri ha parlato di ciò che non ha funzionato, in particolare sui gol avversari: "Siamo stati troppo passivi sul primo gol e anche sul secondo, non era mai successo. A Genova abbiamo fatto meglio, ma era stata una partita giocata più sul piano nervoso. Stasera non siamo riusciti".

LE VALUTAZIONI - In conclusione, l'allenatore del Milan ha parlato della stagione in generale e del futuro, spiegando che "le valutazioni vanno fatte su tutta l'annata, sono stati fatti degli errori su tutti i punti di vista. In questo momento qui il pensiero va solo al risultato che non abbiamo raggiunto, che è la cosa più importante. Ma in questo momento non ha assolutamente senso parlarne".