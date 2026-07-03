Fiorentina, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per Koleosho

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La Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley da 11 milioni di euro per Luca Koleosho

La Fiorentina va avanti per Luca Koleosho e ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley da 11 milioni di euro. Ora attende una risposta, che sembra sia positiva. Il classe 2004 italiano è sempre stato il primo obiettivo dei viola per rinforzarsi sugli esterni.