Fiorentina, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per Koleosho

Fiorentina, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per KoleoshoTUTTOmercatoWEB.com
Luca Koleosho
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Oggi alle 18:58Calciomercato
di Gianluca Di Marzio
La Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley da 11 milioni di euro per Luca Koleosho

La Fiorentina va avanti per Luca Koleosho e ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley da 11 milioni di euro. Ora attende una risposta, che sembra sia positiva. Il classe 2004 italiano è sempre stato il primo obiettivo dei viola per rinforzarsi sugli esterni.