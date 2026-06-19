La Fiorentina rimane vigile su Mandas in caso di cessione di De Gea
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In caso di cessione di De Gea la Fiorentina pensa a Mandas
I viola si muovono sul mercato per i portieri. In caso di cessione di De Gea, visto l'ingaggio molto alto (intorno ai 4 milioni bonus compresi), la Fiorentina resta vigile su Mandas, così come il Bournemouth con cui ha giocato in prestito in questa stagione.
La cessione di Provedel, visto che il calciomercato della Lazio deve essere finanziato dalle uscite, non cambierà però il mercato di Mandas che potrebbe essere sacrificato con delle offerte importanti
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