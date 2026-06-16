Fiorentina, nuovi sondaggi per Norton-Cuffy. E continua il pressing per Koleosho

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I viola continuano a sondare il terzino del Genoa e l'esterno reduce dalla stagione al Paris FC

La Fiorentina prosegue con le manovre di mercato. Come vi abbiamo raccontato, i viola sono interessati a Brooke Norton-Cuffy del Genoa (LEGGI LA NEWS) e hanno sondato nuovamente la pista che porta al terzino inglese. Il classe 2004 è reduce da una buona stagione con i rossoblù, in cui ha totalizzato 27 presenze, 2 reti e 1 assist.

Nella lista della Fiorentina non c'è solo Norton-Cuffy. Continua il pressing dei viola per Luca Koleosho che, nell'ultima stagione, ha vestito la maglia del Paris FC in Ligue 1 in prestito dal Burnley. Alle cifre fissate, i parigini non sono disposti a riscattarlo dal club inglese. La Fiorentina si può inserire nella corsa per l'esterno classe 2004, che (come il Burnley) non valuta nuovi prestiti.

La viola non ha ancora fatto offerte ufficiali, ma il costo è tra i 9 e i 10 milioni di euro. Il giocatore non ha espresso una sua preferenza. Koleosho vorrebbe una squadra che gli permetta di giocare con la stessa continuità avuta in Ligue 1. Al tempo stesso gli piacerebbe tornare in Italia e, dunque, sposerebbe il progetto della Fiorentina.