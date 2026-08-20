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Inter, Curtis Jones è atterrato a Milano | FOTO E VIDEO
Curtis Jones è atterrato a Milano ed è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter: domani le visite mediche e la firma sul contratto
Curtis Jones è appena atterrato a Milano ed è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Nella giornata di domani, venerdì 21 luglio, il centrocampista inglese sosterrà le visite mediche con i nerazurri. Successivamente si recherà al Centro di Medicina dello Sport del CONI per ottenere l'idoneità sportiva e per completare l'iter arriverà la firma sul contratto.
Jones si trasferisce all'Inter per sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro di base fissa più 4/5 milioni di bonus. L'interesse dei nerazzurri per il centrocampista era già emerso nello scorso mercato di gennaio e, dopo mesi di lavoro, l'operazione è arrivata alla definizione.
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