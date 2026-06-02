Inter, idea Mancini a zero: nerazzurri pronti a inserirsi per il difensore della Roma

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Spunta l'idea Gianluca Mancini per l'Inter: c'è il via libera di Cristian Chivu, i nerazzurri monitorano il rinnovo del difensore con la Roma

In casa Inter proseguono le grandi manovre per puntellare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, sul taccuino della dirigenza nerazzurra è spuntato un nome nuovo per rinforzare la difesa: si tratta di Gianluca Mancini, punto fermo della Roma e della Nazionale azzurra.

RINNOVO IN STAND-BY: L'INTER FIUTA L'INSERIMENTO - La situazione legata al centrale giallorosso è monitorata con estrema attenzione dalle parti dell'Inter. Al momento, infatti, i dialoghi per il rinnovo di contratto tra Mancini e la Roma continuano. Questa impasse non è passata inosservata agli uomini mercato nerazzurri: l'Inter resta vigile e alla finestra, pronta a inserirsi qualora dovessero crearsi i margini concreti per un'operazione. Se la fumata bianca per il prolungamento con il club capitolino dovesse complicarsi o tardare ulteriormente, la dirigenza sarebbe pronta a provarci.

MANCINI E SOLET I PREFERITI DI CHIVU - L'interesse per Mancini non è affatto casuale, ma si inserisce in una precisa e definita strategia tecnica. Il difensore italiano, infatti, insieme a Oumar Solet, rappresenta uno dei due nomi su cui si registra la piena e totale condivisione da parte dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se lo stallo sul fronte romano aprirà definitivamente le porte a questa offensiva di mercato.