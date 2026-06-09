Inter, incontro con l'Udinese: chieste informazioni su Solet e Atta e definita la situazione di Marello

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Oumar Solet

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Oggi alle 14:33 Calciomercato di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

Si è svolto un incontro tra Inter e Udinese per parlare di mercato: le due società si sono confrontate su Oumar Solet, Arthur Atta e Mattia Marello