Inter, incontro con l'Udinese: chieste informazioni su Solet e Atta e definita la situazione di Marello

Inter, incontro con l'Udinese: chieste informazioni su Solet e Atta e definita la situazione di MarelloTUTTOmercatoWEB.com
Oumar Solet
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Oggi alle 14:33Calciomercato
di Gianluca Di Marzio
Si è svolto un incontro tra Inter e Udinese per parlare di mercato: le due società si sono confrontate su Oumar Solet, Arthur Atta e Mattia Marello

Come anticipato da FcInterNews, lnter e Udinese si sono incontrate per parlare di diversi temi di mercato.

Uno degli obiettivi dell’Inter è Oumar Solet, profilo individuato per rinforzare il reparto difensivo. Nel corso del confronto, i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche su Arthur Atta.

MARELLO - Inoltre il club campione d’Italia ha definito il riscatto del terzino sinistro Mattia Marello, protagonista con l’Under 20 nerazzurra e in Youth League.