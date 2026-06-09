Inter, incontro con l'Udinese: chieste informazioni su Solet e Atta e definita la situazione di Marello
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Si è svolto un incontro tra Inter e Udinese per parlare di mercato: le due società si sono confrontate su Oumar Solet, Arthur Atta e Mattia Marello
Come anticipato da FcInterNews, lnter e Udinese si sono incontrate per parlare di diversi temi di mercato.
Uno degli obiettivi dell’Inter è Oumar Solet, profilo individuato per rinforzare il reparto difensivo. Nel corso del confronto, i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche su Arthur Atta.
MARELLO - Inoltre il club campione d’Italia ha definito il riscatto del terzino sinistro Mattia Marello, protagonista con l’Under 20 nerazzurra e in Youth League.
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