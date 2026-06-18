Inter-Palestra in via di definizione: trattativa ai dettagli

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La trattativa che tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra è in via di definizione. L'esterno azzurro, l'ultima stagione al Cagliari, è un promesso sposo della squadra di Chivu e in queste ore si sta lavorando sulla definizione degli ultimi dettagli dei bonus e delle percentuali sulla futura rivendita ma non ci sono più dubbi: Palestra vestirà la maglia dell'Inter.

Come raccontato, la giornata di oggi, giovedì 18 giugno, è stata fondamentale. Nell'incontro Inter-Atalanta, infatti, è stata raggiunta una bozza d'intesa che adesso dovrà essere definita. (I DETTAGLI)