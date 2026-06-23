Ultim'ora Inter pessimista per Palestra: il Chelsea gli offre il doppio, in arrivo l'offerta all'Atalanta

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Dopo l'irruzione del Chelsea nella trattativa, ora l'Inter rischia seriamente di perdere Marco Palestra. In arrivo un'offerta formale dei blues all'Atalanta

Rischia di cambiare tutto per quanto riguarda il futuro di Marco Palestra, che sembrava destinato all'Inter. Infatti, il Chelsea vuole il terzino classe 2005 e ora i nerazzurri sono pessimisti sulla possibilità di portarlo a Milano. Il Chelsea gli ha proposto il doppio dell'ingaggio rispetto all'Inter (circa 5 milioni all'anno più bonus per 5 anni, contro 2.5 dei nerazzurri) e sta per essere presentata anche un'offerta formale all'Atalanta per il suo cartellino. Il giocatore, insieme ai bergamaschi, ora deciderà quale opzione sia migliore per il suo futuro, ma per l'Inter sarà difficile mantenere la priorità di Palestra e dell'Atalanta. Infatti, il club londinese sarebbe pronto a offrire fino a 55 milioni di parte fissa più bonus.

Per questo, i nerazzurri ora sono pessimisti, oltre che contrariati. Erano infatti convinti di avere la preferenza dell'ex Cagliari per quanto riguarda il progetto tecnico, insieme alla possibilità di giocare la Champions League. Pesano però le cifre che propone il Chelsea, oltre all'intenzione di Xabi Alonso di puntare su di lui. L'allenatore gli ha già fatto sapere di ritenerlo un giocatore importante per la sua squadra.