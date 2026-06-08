Inter-Provedel, in settimana previsti nuovi contatti per provare ad arrivare all'intesa

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In settimana sono previsti nuovi aggiornamenti tra l'Inter e Ivan Provedel per provare ad arrivare all'intesa. Il portiere può salutare la Lazio dopo 4 anni

In settimana sono previsti nuovi aggiornamenti per provare ad arrivare all'intesa tra l'Inter e Ivan Provedel. In vista dell'addio di Yann Sommer, il cui contratto è in scadenza al 30 giugno prossimo, i campioni d'Italia hanno puntato il portiere della Lazio come vice-Martinez, che sarà promosso a titolare dopo gli anni vissuti da secondo alle spalle del portiere svizzero.

L'ex Spezia potrebbe salutare la Lazio dopo quattro anni, in cui ha collezionato 146 presenze. Nell'ultima stagione, nonstante l'infortunio e la concorrenza di Edoardo Motta, Provedel ha giocato 29 partite tra campionato e Coppa Italia, incassando 30 gol.