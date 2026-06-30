Juventus, per la porta risalgono le quotazioni di Vicario
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Da Vicario a Dibu Martinez: il punto sulla porta della Juventus
La Juventus continua a valutare le possibili soluzioni per la porta in vista della prossima stagione. Tra i nomi monitorati risalgono le quotazioni di Guglielmo Vicario.
Non è ancora tramontata comunque la pista che porta a Dibu Martinez. La Juventus, in ogni caso, non ha ancora preso una decisione definitiva e continua le proprie valutazioni.
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