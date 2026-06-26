L'Inter si inserisce nella corsa con il Napoli per Anan Khalaili

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Il classe 2004 diventa uno degli obiettivi principali dei nerazzurri

L'Inter si inserisce nella corsa per Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, che nella passata stagione è stato un avversario dei nerazzurri in Champions. L'esterno israeliano diventa quindi uno dei principali obiettivi a destra dei nerazzurri, che sono molto attivi sul mercato. Sul classe 2004 il Napoli sta lavorando da tempo, forse un mese, come vi abbiamo raccontato, ma senza aver ancora trovato un accordo con il club vista la richiesta sui 25 milioni.

La carriera di Khalaili si è basata su due squadre fino a qui: prima il Maccabi Haifa e poi l’Union SG. A soli 10 anni ha iniziato il percorso nel club israeliano, entrando a far parte del settore giovanile, fino all’esordio in Prima Squadra nel febbraio del 2022. E poi il trasferimento in Belgio nell’estate 2024, diventando l’israeliano più costoso della Pro League. Il futuro del classe 2004 è ancora tutto da scrivere e potrebbe essere proprio in Italia.