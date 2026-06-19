Il Napoli ha trovato l'accordo verbale con Mario Gila: i dettagli
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Il Napoli ha trovato accordo verbale con Mario Gila sulla durata del contratto: tutti i dettagli
l Napoli ha trovato l'accordo verbale con Mario Gila. Per il difensore spagnolo sono pronti 5 anni di contratto. Ora c'è la fiducia della squadra azzurra di trovare l’intesa con la Lazio.
Come raccontato nella giornata di giovedì 18 giugno, gli azzurri stavano definendo i dettagli dell'accordo con il giocatore prima di trovare l'intesa con la squadra biancoceleste.
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