Palestra-Chelsea: contratti in fase di stesura

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Marco Palestra è pronto a trasferirsi in Premier League, lo aspetta il Chelsea di Xabi Alonso. Ecco quando può partire per l'Inghilterra

Chelsea e Atalanta stanno ultimando le pratiche per il trasferimento di Marco Palestra in Premier League. I contratti sono in fase di stesura con i team legali. All'atalanta 57 milioni di euro più bonus più il 10% sulla futura rivendita.

Non è stata ancora organizzata una partenza per le visite mediche e difficilmente avverrà nella giornata di domani. Mancano dunque gli ultimi dettagli prima che il giocatore approdi alla corte di Xabi Alonso.