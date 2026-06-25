Il Panathinaikos avanza per De Vrij: la situazione

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Stefan De Vrij è sempre più vicino a una nuova avventura: il difensore olandese è a un passo dal trasferimento in Grecia

Il Panathinaikos e Stefan De Vrij sono sempre più vicini. Il difensore centrale dell’Inter, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è a un passo dal trasferimento in Grecia. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato dell’offerta presentata dal club ateniese: un contratto biennale da 3 milioni di euro netti a stagione per convincere l’olandese a sposare il progetto biancoverde, che avanza per arrivare al difensore olandese.

Nell’ultima stagione, il classe 1992 ha conquistato Scudetto e Coppa Italia con la maglia nerazzurra, collezionando 17 presenze complessive tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Per De Vrij si avvicina così la fine della lunga avventura nel calcio italiano, iniziata nell’estate del 2014 con l’approdo alla Lazio e proseguita dal 2018 all’Inter, dove è diventato uno dei punti di riferimento della difesa nerazzurra.