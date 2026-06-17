Ultim'ora Provedel in chiusura all'Inter per 3 milioni. La conferma dell'agente Rava: "Siamo molto vicini"

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Ivan Provedel si prepara a vestire la maglia dell'Inter. I nerazzurri sono vicini alla chiusura dell'accordo, il portiere firmerà un triennale

Il futuro di Ivan Provedel è all'Inter. Come vi abbiamo raccontato, i nerazzurri si sono avvicinati al portiere (Leggi qui la news) e ora sono prossimi alla chiusura dell'accordo sulla base di 3 milioni di euro. Il portiere firmerà un contratto triennale e i club hanno già trovato gli accordi verbali. L'Inter conta di ricevere i documenti firmati dalla Lazio nei prossimi 2 giorni.

La conferma dell'esito positivo della trattativa è arrivata dall'agente Gianni Rava che ha dichiarato: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene". E ancora: "Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e credo che per lui sarebbe la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Sicuramente è importante e verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi".

"SONO FIDUCIOSO" - Rava ha infine risposto anche alla domanda su un contatto tra Provedel e Chivu: "Non credo, prima dovevamo definire alcune cose. Manca poco ma sono molto fiducioso".