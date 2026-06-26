Romano al Cagliari: accordo raggiunto anche con il giocatore
Alessandro Romano sarà un nuovo giocatore del Cagliari: è arrivato anche l'accordo con il giocatore. Operazione da 5 milioni più bonus
Alessandro Romano diventerà un nuovo giocatore del Cagliari. Come raccontato, i rossoblù avevano raggiunto già un accordo con la Roma. Nella giornata di oggi, venerdì 26 giugno, è arrivata l'intesa anche con il giocatore.
Il classe 2006 si trasferirà al Cagliari con un'operazione da 5 milioni più bonus per arrivare a 6,5 milioni.
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