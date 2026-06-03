Asse Abate-Aquilani, incontri con Torino e Sassuolo: il punto

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I granata e i neroverdi continuano a muoversi sull'asse Abate-Aquilani: ora resta da capire l'incastro, tra gli incontri avvenuti e quelli in programma.

Sassuolo e Torino sono al lavoro per definire il loro futuro, soprattutto in panchina. Neroverdi e granata, infatti, continuano a muoversi sull'asse Abate-Aquilani, dunque resta da capire l'incastro tra le due squadre.

Nella giornata di oggi - 3 giugno - il Sassuolo ha incontrato Abate, mentre domani vedrà l'attuale allenatore del Catanzaro.

Per quanto riguarda il Torino, invece, è in corso un incontro proprio con Aquilani, mentre nei giorni scorsi i granata hanno dialogato proprio con Abate, e ora si dovranno tirare le somme per capire quali saranno i sostituti di Grosso - ormai vicinissimo alla Fiorentina - e D'Aversa.