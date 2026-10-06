Napoli, lesione di medio grado del soleo per Vergara: almeno un mese di stop

Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Vergara, infortunatosi nella gara di Nations League contro la Turchia di lunedì sera.

La Nations League non porta solo buone notizie in casa Napoli. Dopo gli esami di oggi, infatti, Vergara ha riportato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro dopo la partita contro la Turchia. Di seguito il comunicato del club azzurro: "Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Reduce da un'ottima prestazione contro la squadra di Montella, Vergara salterà sicuramente la gara contro il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, e si prevede uno stop di almeno un mese.