Attacco Napoli: non solo Gabriel Jesus, sondaggi per Zirkzee e Jackson

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Il Napoli non pensa solo a Gabriel Jesus per rinforzare il proprio reparto offensivo dopo la partenza di Lukaku. Oltre al nome del brasiliano ci sono anche quelli di Zirkzee e Jackson, per i quali gli azzurri hanno fatto dei sondaggi. Entrambi sono in uscita rispettivamente da Manchester United e Chelsea e il Napoli ha chiesto informazioni.

Gli azzurri, però, prima di muoversi concretamente devono aspettare un'altra uscita nel reparto. In questo senso, potrebbe scaldarsi quella di Lang, che l'Atalanta ha chiesto in prestito anche oggi. Se dovesse partire, a quel punto il Napoli penserà a questi profili dalla Premier, campionato da cui ha concluso recentemente ottime operazioni, tra cui Badiashile arrivato proprio oggi in Italia.