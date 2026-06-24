Ultim'ora Aumenta la fiducia della Juventus per Kolo Muani: le ultime

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Giornata di svolta per l'attaccante francese, che sarebbe disposto a fare sacrifici economici per tornare: sarà necessario stemperare i rapporti col PSG.

La Juventus aumenta la fiducia per Randal Kolo Muani. Giornata di svolta per l'attaccante francese, con cui ci sono stati passi avanti rispetto a ieri - 23 giugno - anche sul fronte dell'accordo economico con il giocatore stesso. Kolo Muani, infatti, sarebbe disposto a fare sacrifici importanti per tornare a Torino.

La Juve, dunque, ora sta cercando di chiudere con l'attaccante e dopo lo standby dei giorni scorsi vuole sbloccare la situazione. Il secondo step sarà stemperare i rapporti con il PSG: i rapporti con i parigini si sono raffreddati dopo la scorsa estate, quando il club bianconero rinunciò a prendere Kolo Muani negli ultimissimi giorni di mercato.

L'obiettivo della Juventus, perciò, è riportare serenità con il PSG, dunque sarà compito del nuovo ad e dg Carnevali dare vita a un nuovo rapporto per poi trattare il prezzo del cartellino, per il quale c'è ancora distanza. La Juve, però, resta fiduciosa: i bianconeri sono determinati a portare avanti la situazione.