Juventus-Kolo Muani in standby: costi sempre alti, non ci sono stati passi avanti
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Randal Kolo Muani non si sta avvicinando alla Juventus, per cui i costi dell'operazione rimangono ancora troppo alti
Continua a non sbloccarsi la trattativa per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. Anzi, ora la trattativa per l'attaccante francese è in standby. Infatti, i costi dell'operazione rimangono sempre troppo alti per la Juventus, che deve fare tanti acquisti in questa sessione estiva. Per questo motivo, il giocatore di proprietà del PSG non si sta ancora avvicinando ai bianconeri.
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