Ufficiale Aurelien Guernier è un nuovo giocatore del Milan: contratto triennale con opzione

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I rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo del talento classe 2007 dal Birmingham City

Il Milan accoglie Aurelien Guernier. Con un comunicato sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno classe 2007 dal Birmingham City. Guernier, che ha firmato un contratto triennale con opzione per altri 2 anni, sarà aggregato al Milan Futuro, in Serie D, dove avrà l'opportunità di crescere per ambire a un posto in prima squadra.

Come vi abbiamo raccontato, il Milan ha voluto fortemente il talento inglese. Per assicurarsi Guernier, infatti, i rossoneri hanno vinto la bagarre con Chelsea, Strasburgo e altri club europei interessati al classe 2007.

IL COMUNICATO - Di seguito il comunicato del Milan:



"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Aurelien Guernier, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L’attaccante, nato nel 2007, ha giocato nel Birmingham City FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".