Bremer vuole restare alla Juventus: il difensore è felice in bianconero

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Il difensore brasiliano vuole rimanere in bianconero: nessun segnale o richiesta di partire. Bremer è felicissimo a Torino.

Bremer vuole restare alla Juventus. Al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato per sua volontà, il difensore centrale, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo.

Uno dei motivi, in particolare, è l'ammirazione mai nascosta per Giorgio Chiellini. L'ex difensore italiano, oggi Director of Football Strategy proprio della Juventus, è un idolo per Bremer, che vorrebbe ripercorrerne le orme e chiudere la carriera in bianconero. Da parte sua non c'è stato e non c'è tuttora alcun segnale di voler partire. Sta benissimo alla Juventus e vuole rimanere.

BREMER VUOLE RIMANERE - In questo momento il brasiliano si trova in ritiro con il Brasile ma non ha gradito le voci delle ultime settimane che non corrispondono alla realtà. Come raccontato, non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino. Nel calciomercato, chiaramente, tutto può sempre succedere ma ad oggi non ci sono le condizioni per un suo addio o offerte che lo stiano facendo vacillare da quella che è la sua volontà.