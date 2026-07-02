Il Milan valuta Leao 60/70 milioni: dopo il Mondiale la decisione sul futuro

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Il Milan valuta Rafael Leao 60/70 e, una volta terminato il Mondiale, ci sarà un contatto per decidere insieme il futuro

60/70 milioni: è questa la valutazione che il Milan fa di Rafael Leao in caso di cessione secondo quanto raccolto da Valentina Mariani di Sky Sport. Ad ammettere di volersene andare è stato il giocatore stesso, che lo scorso 31 maggio ha dichiarato di sentirsi pronto per una nuova esperienza fuori dall'Italia. Dopo il Mondiale, che vede il 10 rossonero impegnato con il suo Portogallo, ci sarà un contatto per decidere insieme il futuro.

Dopo una stagione ricca di difficoltà, tra adattamento a un ruolo diverso e problemi fisici, Rafael Leao non ha nascosto di voler cambiare squadra, e campionato. Nelle ultime settimane, però, ha anche elogiato Amorim e ammesso: "Ora penso solo al Mondiale, poi vedremo il futuro una volta finito".