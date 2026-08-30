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De Roon in chiusura alla Roma: attesa oggi la definizione dei dettagli
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Marten De Roon è in chiusura alla Roma, l'Atalanta accontenta quindi la richiesta del calciatore. Attesa oggi, domenica 30 agosto, la definizione dei dettagli. Saranno solo bonus per un totale di circa 1 milione, come gentlemen agreement tra club.
Come raccontato poco fa in diretta su SkySport 24, la Roma stava trattando con l'Atalanta per Marten De Roon. Il calciatore ha chiesto infatti di trasferirsi in giallorosso e ritrovare Gasperini.
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