Gosens al Viola Park, ma per la Fiorentina è fuori dal progetto: le ultime

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L'esterno tedesco è stato al centro sportivo della Fiorentina nella giornata di oggi. Il club gli ha ribadito che è fuori dal progetto tecnico.

In parallelo alle entrate la Fiorentina riflette sulle uscite. Una di queste è quella che riguarda Robin Gosens, per cui vi abbiamo raccontato l'intenzione della Viola di non convocarlo per il ritiro estivo (LA NOTIZIA). Nella giornata di oggi, venerdì 10 luglio, il tedesco è stato al Viola Park ma non ha svolto le visite mediche e nemmeno l'allenamento. La società, infatti, ha ribadito a Gosens di essere fuori dal progetto tecnico. Su di lui, come raccontato, c'è lo Schalke 04 ma non è una trattativa semplice.

LA SITUAZIONE - Occorre precisare che Robin Gosens non è però fuori rosa. La decisione di non convocarlo per il ritiro è legata a questa situazione di mercato che lo riguarda. In attesa di capire come si svilupperà, quindi, il classe '94 salterà almeno la prima parte del raduno agli ordini di Grosso.