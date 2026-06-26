Fiorentina-Viery, programmato l'arrivo in Italia: le ultime

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Atteso per lunedì o martedì prossimo l'arrivo in Italia del classe 2005 del Gremio

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, è fatta per l'arrivo di Viery, difensore centrale sinistro del Gremio. Ieri notte è stata chiusa l'operazione per circa 15 milioni di euro. Sale quindi l'attesa per vedere il nuovo giocatore in città: il classe 2005 arriverà in Italia tra lunedì e martedì.

Il club seguiva il difensore da marzo, aveva una clausola da 50 milioni. Primo colpo viola in vista della stagione 2026/2027 per Fabio Grosso.