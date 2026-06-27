Beltrán-River Plate, inizia il dialogo dopo l’accordo tra i club
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Dopo l'accordo raggiunto tra la Fiorentina e il River Plate per la cessione di Lucas Beltrán, è iniziato il dialogo tra l'attaccante e il club argentino.
Come raccontato settimana scorsa, la Fiorentina e il River Plate hanno trovato l'accordo per la cessione di Lucas Beltràn a titolo definitivo (QUI la notizia) al club argentino. Per finalizzare la trattativa, mancava l'ok dell'attaccante che non ha ancora trovato un accordo con il River Plate.
Da ieri sera, però, il centravanti sta parlando con la società argentina. Un segnale che lascia pensare a una possibile accettazione della destinazione da parte proprio dell'ex River Plate, che in caso di fumata bianca tornerebbe per la 3ª volta nel club di Buenos Aires.
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