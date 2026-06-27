Beltrán-River Plate, inizia il dialogo dopo l’accordo tra i club

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Oggi alle 00:51 Calciomercato di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

Dopo l'accordo raggiunto tra la Fiorentina e il River Plate per la cessione di Lucas Beltrán, è iniziato il dialogo tra l'attaccante e il club argentino.