Fiorentina, accordo con il River Plate per la cessione di Beltran
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Le ultime sulla cessione dell'attaccante viola al River Plate
La Fiorentina si muove anche sul mercato in uscita. I viola hanno infatti trovato l'accordo con il River Plate per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Lucas Beltran.
In questa stagione l'argentino ha giocato 27 partite in prestito al Valencia. Manca ora solo l'ok da parte del giocatore e poi l'avventura alla Fiorentina dell'attaccante classe 2001 potrà dirsi conclusa.
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