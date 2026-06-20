Fiorentina, accordo con il River Plate per la cessione di Beltran

Fiorentina, accordo con il River Plate per la cessione di BeltranTUTTOmercatoWEB.com
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Oggi alle 12:51Calciomercato
di Filippo Tezza
Le ultime sulla cessione dell'attaccante viola al River Plate

La Fiorentina si muove anche sul mercato in uscita. I viola hanno infatti trovato l'accordo con il River Plate per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Lucas Beltran. 

In questa stagione l'argentino ha giocato 27 partite in prestito al Valencia. Manca ora solo l'ok da parte del giocatore e poi l'avventura alla Fiorentina dell'attaccante classe 2001 potrà dirsi conclusa.