Giornata di incontri a Casa Milan: in sede arrivano gli agenti di Jashari | FOTO e VIDEO
Gli agenti di Jashari sono arrivati a Casa Milan: incontro con la dirigenza rossonera per capire le intenzioni del club riguardo il loro assistito
Giornata importante per il futuro del Milan e di Jashari. Gli agenti del calciatore svizzero sono arrivati infatti nella sede rossonera per un incontro con il club: al centro delle discussioni ci saranno le prospettive e le intenzioni della società riguardo il centrocampista classe 2002.
Come abbiamo raccontato nelle scorse settimane, sull'ex Club Brugge c'è l'interesse dell'Atalanta, con Jashari che da tempo rientra tra i profili apprezzati dalla dirigenza bergamasca per rinforzare la mediana.
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