L'Atalanta vuole Jashari: la situazione

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Il centrocampista svizzero continua a essere tra le idee per il centrocampo e resta un nome molto apprezzato in casa nerazzurra

L’Atalanta continua a seguire con grande attenzione Ardon Jashari, centrocampista del Milan, che da tempo rientra tra i profili apprezzati dalla dirigenza per rinforzare la mediana. L'ex Brugge resta stabilmente nei mirino nerazzurri, che vorrebbero portarlo alla corte di Maurizio Sarri.

Da capire, però, se lo svizzero è in vendita o meno, anche perché la società nerazzurra non ha un interlocutore con cui poter interagire per capire la fattibilità dell'operazione.