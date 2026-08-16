Roma, resta aperto il fronte con l'Inter per Luis Henrique

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La Roma pronta ad affondare il colpo per Luis Henrique dell'Inter. I giallorossi attendono di chiudere prima per Rodrigo Mora

Il mercato della Roma è pronto a sbloccarsi definitivamente sull'asse con Milano. L'operazione per portare Luis Henrique in giallorosso è ancora viva, ma per la fumata bianca occorrerà attendere un ultimo incastro.

IL SÌ E LE CIFRE - L'ostacolo principale è stato superato: il giocatore ha dato un primo via libera al trasferimento. Roma e Inter, come anticipato nelle scorse settimane, hanno già trovato una base d'intesa economica per circa 30 milioni di euro totali, tra parte fissa e bonus.

LA STRATEGIA GIALLOROSSA - Nonostante l'accordo, la situazione resta momentaneamente in attesa. La dirigenza capitolina vuole infatti prima chiudere l'operazione Rodrigo Mora. Solo dopo la definizione di quest'ultimo affare, la Roma affonderà il colpo con l'Inter per assicurarsi l'esterno brasiliano.