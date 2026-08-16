Roma-Mora, la trattativa è aperta. Le parti cercano l'accordo con fiducia: formula e dettagli

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La trattativa per portare Rodrigo Mora alla Roma è sempre assolutamente aperta. L'agente Mendes e i giallorossi lavorano con fiducia: la formula e non solo

Rimane assolutamente aperta la trattativa tra Roma e Porto per cercare di portare in Serie A Rodrigo Mora. Come ampiamente raccontato negli scorsi giorni, l'operazione di mercato era praticamente al fotofinish dopo che tutte le parti in causa avevano lavorato non stop per trovare la formula migliore. Quando il classe 2007 era ormai a un passo dai giallorossi in prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato, però, il club portoghese ha avanzato nuove richieste, cui ha fatto seguito un botta-risposta tra l'avvocato del giocatore e l'allenatore del Porto, Farioli.

Come anticipato, però, la trattativa non si è mai fermata e resta assolutamente aperta, con Jorge Mendes sempre al lavoro per cercare una quadra e provare a concludere l'operazione. Le parti continuano a trattare con fiducia e l'agente del giocatore, insieme alla Roma, ha silenziosamente cercato di trovare una quadra con l Porto. Filtra ottimismo ma, visto anche quanto accaduto negli scorsi giorni, la sensazione è che solo a documenti scambiati la Roma si sentirà davvero al sicuro.

LE ALTERNATIVE - Jorge Mendes e la Roma, dunque, rimangono al lavoro. L'ipotesi Milan che aleggia in Italia e in Portogallo non trova riscontri: c'è sempre e solo la Roma che avanza e continua a cercare l'accordo con grande determinazione. Anche per questo le altre soluzioni (come Malick Fofana del Lione) non è mai veramente decollata nonostante alcuni contatti preliminari. Ma in questi minuti e in queste ore le parti stanno negozionando incessantemente per arrivare a intesa finale e portare Rodrigo Mora alla corte di Gasperini.

LA FORMULA - Dopo aver negoziato a lungo sulla formula del trasferimento, con i giallorossi che erano andati incontro ai portoghesi proponendo diverse, ora si registra un "passo indietro". Roma e Porto, infatti sono tornate nuovamente alla formula di 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita. È questa infatti, l'unica soluzione (più alcuni bonus) per poter concludere l'operazione. Con tutta probabilità, ci potrà essere l'annullamento della percentuale sulla rivendita se la Roma dovesse versare altri 25 milioni nel 2027.