Ultim'ora Portiere Juventus, si scalda la pista Vicario: intensificati i contatti col Tottenham

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I bianconeri si allontanano dal Dibu a causa delle alte richieste e di un problema alla mano. Accelerata con il Tottenham per Vicario

La Juventus stringe i tempi per blindare definitivamente la propria porta. In queste ore cruciali per il mercato bianconero, la dirigenza ha deciso di cambiare rotta: si scalda, infatti, la pista che porta a Guglielmo Vicario del Tottenham.

IL FRENO PER MARTINEZ - A cambiare le carte in tavola è un retroscena legato a Emiliano "Dibu" Martinez. Per il portiere argentino continuano a non esserci le condizioni ideali: oltre alle richieste economiche dell'Aston Villa, a frenare la Juventus è un problema fisico. L'estremo difensore soffre da tempo per un infortunio a un dito della mano; sebbene le verifiche specialistiche condotte in Inghilterra nelle ultime ore abbiano escluso per ora l'obbligatorietà di un'operazione, la società bianconera ha deciso di non prendersi alcun rischio legato a un eventuale intervento chirurgico futuro.

L'ACCELERATA PER VICARIO - Raffreddandosi la pista Martinez, la Juventus è tornata con forza su Guglielmo Vicario, un nome che è sempre rimasto nella lista della dirigenza. In questi minuti, i bianconeri stanno spingendo sull'acceleratore, agevolati dall'apertura di condizioni decisamente migliori per il trasferimento. I dialoghi tra il club juventino e il Tottenham si sono intensificati notevolmente, scaldando in maniera decisa la trattativa per riportare il portiere in Italia.

Siamo dunque entrati nella fase clou dell'operazione. Quelle che si stanno vivendo potrebbero essere davvero le ore decisive per regalare alla Juventus il suo nuovo portiere, con l'asse Torino-Londra sempre più caldo e orientato verso la chiusura.