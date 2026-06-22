Da Hjulmand a Trincao: le intenzioni di Amorim per il futuro del Milan

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Sì a Hjulmand e Trincao, no a Pedro Gonçalves: le intenzioni di Ruben Amorim per il Milan del futuro

È confermato l'interesse del Milan per Mortem Hjulmand e Francisco Trincao, entrambi in uscita dallo Sporting, ex club proprio di Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero. Nella sua lista non c'è invece Pedro Gonçalves.

Prima di prendere decisioni definitive, però, Amorim vuole studiare bene e analizzare la rosa dei giocatori sotto contratto con il Milan. Solo dopo una valutazione attenta, infatti, l'allenatore (con poteri anche in sede di calciomercato) sceglierà chi tenere e chi no, e dove intervenire.