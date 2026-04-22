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Inter-Calhanoglu avanti insieme: il turco rimarrà in nerazzurro

Inter-Calhanoglu avanti insieme: il turco rimarrà in nerazzurroTUTTOmercatoWEB.com
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Oggi alle 13:45Calciomercato
di Gianluca Di Marzio
Niente addio all'Inter per Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco rimarrà in nerazzurro anche la prossima stagione

Hakan Calhanoglu presente e futuro dell'Inter. Il centrocampista turco, decisivo nella vittoria dell'Inter contro il Como che è valsa la qualificazione alla finale di Coppa Italia, rimarrà in nerazzurro a prescindere dal contratto in scadenza nel 2027. C'è infatti la volontà reciproca di andare avanti insieme, con la possibilià di discutere anche di un possibile rinnovo nei prossimi mesi. 