Nottingham Forest-Frattesi: ribadito l'interesse degli inglesi dopo l'incontro tra le parti

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Il club inglese ha ribadito il proprio interesse per il centrocampista nerazzurro nel corso dell'incontro avvenuto mercoledì 10 giugno

L'Inter e il Nottingham Forest si sono confrontati nella giornata di mercoledì 10 giugno in un incontro utile a fare chiarezza sulla situazione di Davide Frattesi. Presenti Ausilio e l'agente del giocatore. Il club inglese, già interessato al centrocampista nella scorsa sessione di mercato, ha ribadito l'interesse per il calciatore nerazzurro.

L'incontro ha permesso alle parti di aggiornarsi direttamente sulla situazione legata all'ex Sassuolo, con i nerazzurri che continuano a considerare Frattesi tra i profili monitorati in uscita. Resta da capire se il Nottingham Forest deciderà di fare un'offerta concreta.