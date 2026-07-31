Venezia, sabato la firma di Sohm: il giocatore ha già completato le visite

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Simon Sohm, che ha già completato le visite mediche dopo l'arrivo in città, firmerà sabato 1 agosto come nuovo giocatore del Venezia

Simon Sohm firmerà sabato 1 agosto come nuovo giocatore del Venezia. Il centrocampista svizzero, che è già arrivato in città e ha svolto le visite mediche, sarà poi ufficializzato come nuovo giocatore degli arancioneroverdi. Arriva dalla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro nell'operazione - che vi abbiamo svelato (LEGGI QUI) - che ha visto anche Matias Moreno passare dai viola al Venezia.

I NUMERI DI SOHM - È un Venezia scatenato sul mercato, che nell'ultima settimana ha chiuso altri due colpi: Matias Moreno e, appunto, Simon Sohm. Il centrocampista svizzero cercherà riscatto dopo una stagione difficile. Arrivato a Firenze l'estate scorsa, non è riuscito a incidere coi viola, né con Pioli né con Vanoli. Ceduto in prestito al Bologna a gennaio, anche in rossoblù ha faticato a trovare continuità di rendimento, chiudendo la stagione con un solo gol (in Conference League).