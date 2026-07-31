Roma, sistemati gli ultimi dettagli per Koulierakis, intanto si lavora per Read e non molla Fresneda: il punto sulle trattative

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La Roma ha definito l'arrivo di Koulierakis per la difesa e intanto continua a lavorare per un rinforzo sulla fascia

Dopo l'arrivo di Castro, la Roma continua a lavorare per rinforzarsi e si prepara per farll a partire dal reparto arretrato. I giallorossi hanno infatti sistemato gli ultimi dettagli per il trasferimento di Koulierakis. Il difensore greco è atteso a Roma per la giornata di sabato 1 agosto: arriva dal Wolfsburg per 17 milioni più 1,5 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita.

Intanto, si continua a lavorare anche per le corsie laterali, per cui i nomi in lista sono quelli di Read del Feyenoord e Fresneda dello Sporting. Per il primo, la Roma arriva a offrire fino a 25 milioni di euro e sta attendendo che arrivi l'apertura degli olandesi prima di presentare un'offerta ufficiale. Su di lui c'è anche la concorrenza del Nottingham Forest. In ogni caso, non è stata abbandonata la pista che porta al terzino dello Sporting.