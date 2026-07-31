Napoli, per la difesa avanza Gatti

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Avanza il nome di gatti nella lista difensori del Napoli

Per la difesa del Napoli avanza Federico Gatti che sta guadagnando posizioni rispetto altri profili valutati dalla dirigenza azzurra (QUI IL LINK), tra cui Benoît Badiashile. Nelle ultime ore il difensore bianconero sta superando la concorrenza, con la Juventus che ha già dato l'apertura per il trasferimento. C'è piena convergenza con Massimiliano Allegri che lo ha già allenato e lo voleva anche nella sua parentesi al Milan, così come Manna che lo scorso anno aveva provato a portarlo al Napoli.

Si tratta di un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli però deve fare un'uscita prima e poi in quel caso si deciderà se chiudere con Gatti o sfruttare un'occasione ancora più vantaggiosa, se si presentasse.