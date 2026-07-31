Ufficiale Valdepeñas è un nuovo calciatore della Fiorentina: il comunicato

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Il difensore spagnolo è ufficialmente un nuovo giocatore viola: completato il trasferimento, ora arriva anche l'annuncio del club

La Fiorentina accoglie ufficialmente Valdepeñas. Il giocatore spagnolo è un nuovo calciatore viola, con una trattativa che abbiamo raccontato da diverse settimane: dopo il completamento dell’operazione, è arrivata anche l’ufficialità da parte del club, che ha annunciato il suo ingresso nella rosa a disposizione di Fabio Grosso.

Per Valdepeñas inizia così una nuova esperienza in Serie A e con la maglia della Fiorentina. Il classe 2006 arriva a Firenze per rinforzare la difesa, dopo gli arrivi nel medesimo reparto di Dragusin, Viery e Jimenez.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA - "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre. Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola."