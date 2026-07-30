Prosegue l'asse Venezia-Fiorentina: Moreno ha firmato, più vicino Sohm

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Il difensore argentino ha firmato: è in arrivo dalla Fiorentina. Resta caldissimo l'asse con i viola: si stringe anche per il centrocampista svizzero

Giornata cruciale per il mercato in entrata del Venezia. Il club arancioneroverde è pronto a ufficializzare il primo dei due colpi impostati con la Fiorentina: Matias Moreno ha firmato il suo contratto, mentre si accorcia in modo sensibile la distanza per portare in Laguna anche Simon Sohm.

MORENO, IL GIORNO DELLE FIRME - Come vi avevamo raccontato nelle scorse ore, l'accordo tra il Venezia e la società viola per il trasferimento di Matias Moreno è ormai cosa fatta. Il difensore argentino ha messo nero su bianco l'intesa raggiunta, legandosi al club veneto con un contratto quadriennale. La dirigenza arancioneroverde ha lavorato in maniera serrata per limare gli ultimi dettagli con la Fiorentina e con l'entourage del giocatore. A breve l'ufficialità

SOHM SEMPRE PIÙ VICINO - I movimenti in entrata, però, non si esauriscono con l'arrivo del centrale sudamericano. L'asse di mercato tra Venezia e Fiorentina resiste ed è più vivo che mai per Simon Sohm. Il centrocampista svizzero è il profilo prescelto per rinforzare e dare fisicità alla linea mediana, e in questi giorni saranno decisi gli ultimi dettagli dell'operazione in prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.