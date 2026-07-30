La Juventus è in chiusura per Alajbegovic dal Bayer Leverkusen: in definizione gli ultimi dettagli

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Kerim Alajbegovic è sempre più vicino alla Juventus. I bianconeri stanno chiudendo la trattativa per il talento bosniaco

Nel futuro di Kerim Alajbegovic c'è la Juventus. I bianconeri sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli con il Bayer Leverkusen e chiudere definitivamente la trattativa. Come vi abbiamo raccontato, le parti hanno trovato l'accordo sulla base di 30 milioni più 5 di bonus e il 10% della futura rivendita a favore del club tedesco (LEGGI LA NEWS).

Nella nuova Juventus di Luciano Spalletti, Kerim Alajbegovic giocherà come trequartista. L'arrivo del talento bosniaco non coinciderà, dunque, con la partenza di un esterno bianconero (LA FORMAZIONE). La dirigenza ha soddisfatto le due principali richieste di Spalletti, acquistando una prima e una seconda punta. Oltre all'arrivo di Alajbegovic, infatti, ci sarà quello di Randal Kolo Muani. Il ritorno del francese all'Allianz Stadium è ai dettagli (IL PUNTO).