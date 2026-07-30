Roma-Koulierakis, accordo di massima con il Wolfsburg: operazione da 17 milioni più bonus

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Il difensore si avvicina ai giallorossi, che hanno trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg

La Roma ha trovato un accordo di massima con il Wolfsburg per l'arrivo di Konstantinos Koulierakis. Secondo quanto appreso da Manuele Baiocchini di Sky Sport, le società stanno definendo gli ultimi dettagli. Come vi abbiamo raccontato, i giallorossi ha fatto passi avanti nelle scorse ore, arrivando ai dettagli (LEGGI LA NEWS).

I due club hanno trovato l'accordo su sulla base di 17 milioni di euro più bonus. Nonostante la delusione per la retrocessione in 2.Bundesliga, Koulierakis è reduce da una buona stagione con il Wolfsburg. Il classe 2003 ha concluso il campionato 4 gol e 1 assist in 29 partite.