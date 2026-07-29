La Roma può avvicinarsi sempre di più a Koulierakis: i dettagli

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Roma al lavoro per Koulierakis: domani può essere la giornata decisiva per avvicinare la chiusura dell’affare

La Roma continua a lavorare sul mercato in entrata. I giallorossi nella giornata di domani possono avvicinarsi sempre di più Konstantinos Koulierakis, difensore greco del Wolfsburg.

Si tratta sulla base di una cifra superiore ai 15 milioni di euro, più bonus, con i contatti tra le parti che proseguono senza sosta per definire i bonus e le modalità di pagamento.

I NUMERI - Dopo essere cresciuto nelle giovani del PAOK il difensore si è trasferito nell'estate del 2024 al Wolfsburg. Con la maglia della squadra tedesca ha collezionato 66 presenze, 4 gol e 3 assist. Sono invece 22 le presenze con la maglia della nazionale greca.