Monza, è fatta per Akinsanmiro dall'Inter

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Il Monza ha chiuso Ebenezer Akinsanmiro: i dettagli della trattativa con l'Inter con il centrocampista nigeriano che diventerà un nuovo rinforzo di Juric

È fatta per Ebenezer Akinsanmiro al Monza. Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, l'operazione con l’Inter impostata su un trasferimento a titolo definitivo da 7,5 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura rivendita. L'Inter non avrà alcun diritto di recompra sul giocatore nigeriano.

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato l’interesse del club brianzolo e ora il classe 2004, nell’ultima stagione al Pisa, è pronto a diventare un nuovo rinforzo per Ivan Juric