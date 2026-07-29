Lazio, anche Franjo Ivanovic nella lista per l'attacco
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La Lazio valuta diversi profili per l'attacco: tra questi c'è anche il croato classe 2003 Franjo Ivanovic di proprietà del Benfica
La Lazio lavora sul mercato per provare a rinforzare il reparto offensivo e tra i calciatori valutati dalla società biancoceleste c’è anche Franjo Ivanovic del Benfica.
L'attaccante classe 2003 piace molto al club e proporrà alla squadra portoghese un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni. La Lazio sta cercando quindi di impostare una trattativa compatibile con la necessità di operare a saldo zero.
LA LISTA DELLA LAZIO - Il croato non l’unico attaccante valutato dalla Lazio. Ivanovic rientra in una lunga lista di tentativi per rinforzare l'attacco, insieme a profili come Gimenez, Kennedy, Espí, Pinamonti e Piccoli.
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