Inter, domani le visite mediche di Curtis Jones

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Le visite di Curtis Jones sono programmate per la giornata di venerdì 21 agosto: alle 12:00 il centrocampista sarà al centro del CONI per l’idoneità

L'Inter ha ormai chiuso per Curtis Jones, come vi abbiamo raccontato passo passo, e il centrocampista classe 2001 è atteso in città. Nella giornata di domani, venerdì 21 agosto, il giocatore inglese sosterrà le visite mediche, prima di recarsi alle 12:00 al Centro di Medicina dello Sport del CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Dopodiché sarà il momento delle firme e dell'annuncio ufficiale.

Di seguito la ricostruzione, tappa dopo tappa, dell'arrivo di Curtis Jones in nerazzurro.