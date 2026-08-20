Inter, Stankovic verso la permanenza: il giocatore vuole giocarsi le sue carte

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Aleksandar Stankovic vuole rimanere all’Inter nonostante gli interessi del Torino e di squadre che giocano in Champions League

Aleksandar Stankovic vuole rimanere all'Inter e giocarsi le sue carte nella squadra di Cristian Chivu. Nonostante un centrocampo dove la concorrenza - a maggior ragione dopo l'arrivo di Curtis Jones - è molto alta, il classe 2005 non è intenzionato a lasciare i nerazzurri, neanche in prestito.

Come vi abbiamo raccontato, il Torino lo accoglierebbe molto volentieri, ma su di lui ci sono anche squadre di Champions League. Nel caso in cui lo spazio a disposizione da qui a gennaio fosse molto limitato, allora il centrocampista vedrà cosa fare nei mesi successivi.